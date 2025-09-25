The Walking Dead | Dead City stagione 3 con la star di Westworld nel ruolo principale

nuove anticipazioni sulla terza stagione di The Walking Dead: Dead City. La produzione della terza stagione di The Walking Dead: Dead City è in corso in Massachusetts, con le riprese iniziate all’inizio di settembre. La serie, spin-off del celebre franchise, prosegue il racconto delle avventure di Maggie e Negan nel contesto post-apocalittico di New York City, subito dopo gli eventi della seconda stagione. In questa fase si attendono importanti sviluppi narrativi e l’introduzione di nuovi personaggi chiave. l’ingresso di Jimmi Simpson nel cast principale. Tra le novità più rilevanti per questa stagione vi è l’arrivo dell’attore Jimmi Simpson, che interpreterà un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

