The Terminal List | Dark Wolf la spiegazione del finale della prima stagione

Il finale dell’episodio 7 di The Terminal List: Dark Wolf, intitolato “ The Wolf You ”, vede Ben incastrare Haverford per i suoi accordi nucleari traditori con l’Iran. Alla fine, Ben riesce a riabilitare il proprio nome e quello della sua squadra, compresi Tal, Mo e Landry, e si presenta una nuova opportunità per entrare a far parte dell’élite Ground Branch della CIA. The Terminal List: Dark Wolf stagione 1 finale vede anche il ritorno di James Reece, interpretato da Chris Pratt, che fa la sua prima apparizione dopo l’episodio di Dark Wolf premiere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it