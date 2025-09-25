The Terminal List | Dark Wolf la spiegazione del finale della prima stagione

Cinefilos.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finale dell’episodio 7 di The Terminal List: Dark Wolf, intitolato “ The Wolf You ”, vede Ben incastrare Haverford per i suoi accordi nucleari traditori con l’Iran. Alla fine, Ben riesce a riabilitare il proprio nome e quello della sua squadra, compresi Tal, Mo e Landry, e si presenta una nuova opportunità per entrare a far parte dell’élite Ground Branch della CIA. The Terminal List: Dark Wolf stagione 1 finale vede anche il ritorno di James Reece, interpretato da Chris Pratt, che fa la sua prima apparizione dopo l’episodio di Dark Wolf premiere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terminal - list

The terminal list: problemi principali nell’adattamento del libro

The terminal list dark wolf da non perdere per i fan di taylor sheridan su prime video

The terminal list: il ritorno del cameo dell’autore di reacher

Has The Terminal List: Dark Wolf Season 2 Been Canceled or Renewed? - While there is no official confirmation for another season, the lead actor has shared some information about it. Si legge su yahoo.com

the terminal list dark‘The Terminal List: Dark Wolf’ Episode 7 Recap: Wolf In Wolf’s Clothing (Season Finale) - While Tal works the dark magic of signals interception, Ben unleashes an array of homemade havoc on a team of arriving gunmen. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: The Terminal List Dark