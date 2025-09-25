The Square festa speciale Murale di Clet sulle facciate

Vicino alle persone. La cultura si fa spazio e comunità al The Square, l’ex edificio industriale nel cuore delle Cure trasformato in un teatro da 110 posti dotato di moderne attrezzature digitali, sale di registrazione e coworking. Ma soprattutto, divenuto un luogo di scambio e incontro, dove i creativi e gli operatori che l’hanno ideato - Magma Magnoprog, LUV Dance Movement, Serious Game Film, Teatro a Manovella e Bizantina - sperimentano nuovi modelli di gestione e partecipazione fondati sull’interesse collettivo e il benessere comune. E non poteva che essere un teorico dell’ arte pubblica e di strada come Clet a celebrare il suo primo anno di attività: l’idea è quella di realizzare un murale monumentale sulle facciate dell’hub, commissionato da istituzioni e stakeholder, ma anche dai semplici cittadini del quartiere, che potranno finanziarlo aggiungendo un euro al costo del biglietto di ogni spettacolo oppure approfittare del crowdfunding attivato sulla piattaforma produzionidalbasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

