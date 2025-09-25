The Square festa speciale Murale di Clet sulle facciate
Vicino alle persone. La cultura si fa spazio e comunità al The Square, l’ex edificio industriale nel cuore delle Cure trasformato in un teatro da 110 posti dotato di moderne attrezzature digitali, sale di registrazione e coworking. Ma soprattutto, divenuto un luogo di scambio e incontro, dove i creativi e gli operatori che l’hanno ideato - Magma Magnoprog, LUV Dance Movement, Serious Game Film, Teatro a Manovella e Bizantina - sperimentano nuovi modelli di gestione e partecipazione fondati sull’interesse collettivo e il benessere comune. E non poteva che essere un teorico dell’ arte pubblica e di strada come Clet a celebrare il suo primo anno di attività: l’idea è quella di realizzare un murale monumentale sulle facciate dell’hub, commissionato da istituzioni e stakeholder, ma anche dai semplici cittadini del quartiere, che potranno finanziarlo aggiungendo un euro al costo del biglietto di ogni spettacolo oppure approfittare del crowdfunding attivato sulla piattaforma produzionidalbasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: square - festa
Dal 18 al 21 settembre Barlassina è in festa… ma il gusto autentico lo trovi sempre da B.Square Brasserie! Cocktail, birre, pizza, street food e tanto altro ti aspettano in Piazza Cavour 30: il punto di ritrovo perfetto per vivere la festa fino in fondo Vieni a tr - facebook.com Vai su Facebook
A Roma eravamo una marea. Idem a Bologna, Napoli, Firenze ed in altre decine di città italiane. Tutte manifestazioni pacifiche. Gli unici scontri si sono verificati alla stazione di Milano. Secondo voi chi sta strumentalizzando questo episodio e perché proprio S - X Vai su X
The Square, festa speciale. Murale di Clet sulle facciate; Capodanno 2026 a Times Square; Festa del Papà 2025, idee regalo per celebrare con un pensiero speciale.
The Square, festa speciale. Murale di Clet sulle facciate - Il primo anno di attività alle Cure sarà celebrato con l’opera dell’artista . Segnala lanazione.it