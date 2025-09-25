The Place of Wonders tour alla scoperta degli artigiani delle meraviglie
Siamo stati a Venezia, una delle città coinvolte dalla fondazione della famiglia Babini che, attraverso borse di studio, promuove e sostiene gli antichi mestieri dell’artigianalità italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: place - wonders
The Place of Wonders - facebook.com Vai su Facebook
“The Place of Wonders”, a Venezia tra saper fare e ospitalità di lusso - La meraviglia di una città che da più di 1600 anni respira sull’acqua. Scrive tg24.sky.it
Continuità con il luogo e con le persone - Questi i principi della gestione di Carlo Babini che con la moglie Michela Canzi Blanc combatte gli ... Segnala panorama.it