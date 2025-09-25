The Pitt è la serie più bella dell' anno ma se aggiunge questo dettaglio può addirittura migliorare

Quando la maggior parte delle persone consiglia The Pitt a un amico - e, se la timeline è indicativa del reale numero di spettatori, molti di voi lo hanno fatto - il punto di riferimento è ER, per ovvie ragioni. Noah Wyle torna al formato procedurale che lo ha reso famoso negli anni Novanta, e si riunisce persino con uno degli showrunner di ER, John Wells, ma accade in una serie che appare decisamente 2025 nella sua brutalità, anche se il modo in cui vengono rilasciati gli episodi è settimanale, come una volta. Nonostante questo, però, The Pitt mi ha preso subito e tantissimo, mi ha tenuto incollato e impegnato più di qualsiasi altra serie medical, e questo grazie alla sua idea di avere 15 episodi che coprono, un'ora sempre più infernale dopo l'altra, un singolo turno di un pronto soccorso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

