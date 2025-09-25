The Pitt è la serie più bella dell' anno ma se aggiunge questo dettaglio può addirittura migliorare
Quando la maggior parte delle persone consiglia The Pitt a un amico - e, se la timeline è indicativa del reale numero di spettatori, molti di voi lo hanno fatto - il punto di riferimento è ER, per ovvie ragioni. Noah Wyle torna al formato procedurale che lo ha reso famoso negli anni Novanta, e si riunisce persino con uno degli showrunner di ER, John Wells, ma accade in una serie che appare decisamente 2025 nella sua brutalità, anche se il modo in cui vengono rilasciati gli episodi è settimanale, come una volta. Nonostante questo, però, The Pitt mi ha preso subito e tantissimo, mi ha tenuto incollato e impegnato più di qualsiasi altra serie medical, e questo grazie alla sua idea di avere 15 episodi che coprono, un'ora sempre più infernale dopo l'altra, un singolo turno di un pronto soccorso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: pitt - serie
Il pitt riscatta il deludente record di noah wyle nella sua serie medica di 31 anni
Tracy Ifeachor non tornerà in The Pitt: cosa significa per la serie?
The Pitt, ecco quando esce su Sky e Now la serie erede di ER: svelati trailer e data
REMINDER : Sempre In Prima Linea. C'è Noah Wyle, fresco vincitore dell'Emmy, c'è un pronto soccorso d'urgenza, e quindi il paragone inevitabile con il Cult del passato, ma THE PITT sa essere qualcosa di diverso. Una delle serie di punta del 2025 arriva da - facebook.com Vai su Facebook
Infinito, dilatato, frenetico. E' il tempo la chiave di volta di “The Pitt”. La nuova serie è un'occasione per trattare una grande istanza sociale, l'utilizzo delle risorse nella sanità americana. Di @MontanaroGaia - X Vai su X
The Pitt, trama e cast della serie tv da oggi su Sky - Dopo il trionfo agli Emmy Awards, dove ha conquistato ben 5 statuette tra cui quella per la Miglior Serie Drammatica, The Pitt debutta finalmente in Italia: dal 24 settembre è disponibile in esclusiva ... Secondo tg24.sky.it
The Pitt, arriva su Sky e NOW la serie che racconta un turno in pronto soccorso - The Pitt arriva su Sky la serie tv premiata agli Emmy dai creatori di ER e con Noah Wyle come protagonista, medical drama ambientato in un unico turno ... Si legge su gazzetta.it