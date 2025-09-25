The Miz amareggiato | Volevo io l’ultimo match con John Cena

John Cena affronterà ufficialmente AJ Styles a Crown Jewel ma non tutti sono contenti di questa decisione. The Miz, in particolare, ha fatto capire chiaramente di sentirsi completamente ignorato. Cena ha lanciato la sfida a Styles sui social, spiegando di non scegliere i suoi avversari “a tavolino” ma di ascoltare i fan. AJ Styles ha accettato immediatamente, e Triple H ha reso ufficiale il match nel giro di poche ore, confermandolo per l’11 ottobre a Perth, in Australia. John Cena vs AJ Styles ufficiale, ma The Miz si sente ignorato. Durante un’apparizione nel podcast Unlikely with Adrian Hernandez, The Miz si è sfogato senza peli sulla lingua. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

