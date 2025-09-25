The karaoke show al Bar Imperatore di Porto Cesareo
Porto Cesareo – Il 3 ottobre alle ore 21:00, il Bar Imperatore (Piazza Nazario Sauro 23) inaugura un appuntamento fisso con la musica dal vivo: THE KARAOKE SHOW, il format che trasforma il karaoke in un vero spettacolo.Non un semplice karaoke, ma un’esperienza unica dove il pubblico diventa star. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: karaoke - show
Arriva il karaoke al bar del Rione Venerdì 19 settembre dalle 19:30 Serata "Lo Show della Fede" con Federica LaFede Placci apericena a buffet e canzoni da cantare a squarciagola. Ingresso libero - facebook.com Vai su Facebook
Hickens Hotel - Joe Armao 9 / 9The Carlton Draught bar is decked out with archival posters and memorabilia. Riporta theage.com.au