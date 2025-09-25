Tether Juve l’azienda ha aumentato la sua partecipazione azionaria nel club | presenza sempre più ingombrante gli scenari

Tether Juve, l’azienda ha aumentato in modo significativo la sua partecipazione nel club: il  CEO Ardoino spinge per maggiori investimenti. La composizione azionaria della  Juve  sta vivendo un momento di grande dinamismo con l’ascesa di  Tether, la società nota per le sue stablecoin. Il  Corriere dello Sport  ha portato alla luce un dato significativo:  Tether  ha intensificato l’acquisto di azioni sul mercato negli ultimi mesi, raggiungendo una quota tale da posizionarla come il  secondo azionista del club bianconero, subito alle spalle di  Exor, la holding della famiglia  Agnelli-Elkann  che detiene la maggioranza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

I maghi delle cripto alla conquista della Juve: la scalata di Tether alla Vecchia Signora

Tether Juve, crescita esponenziale per la società delle criptovalute! Il dato accumulato nell’ultimo semestre raggiunge livelli da record. La cifra da urlo!

tether juve l8217azienda haJuve, Tether al 10%: chi è il secondo azionista dopo Exor - La stablecoin con sede a El Salvador ha annunciato di volere raccogliere 20 miliardi tra investitori privati: il valore salirebbe così oltre quota 500 ... msn.com scrive

tether juve l8217azienda haTether, si studia un aumento di capitale da 20 miliardi: porterebbe la valutazione del secondo azionista della Juventus a 500 miliardi. Svelati tutti i dettagli - Tether pensa ad un aumento di capitale da 20 miliardi: spingerebbe la valutazione del secondo azionista Juve fino a 500 miliardi. Da juventusnews24.com

