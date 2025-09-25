Tether Juve l’azienda ha aumentato la sua partecipazione azionaria nel club | presenza sempre più ingombrante gli scenari

Tether Juve, l’azienda ha aumentato in modo significativo la sua partecipazione nel club: il CEO Ardoino spinge per maggiori investimenti. La composizione azionaria della Juve sta vivendo un momento di grande dinamismo con l’ascesa di Tether, la società nota per le sue stablecoin. Il Corriere dello Sport ha portato alla luce un dato significativo: Tether ha intensificato l’acquisto di azioni sul mercato negli ultimi mesi, raggiungendo una quota tale da posizionarla come il secondo azionista del club bianconero, subito alle spalle di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che detiene la maggioranza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

