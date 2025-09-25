tessile pratese sfida globale per tornare a crescere

Il distretto pratese, uno dei cuori pulsanti della manifattura italiana e modello di economia circolare ante litteram, guarda al futuro con una sfida che non è solo industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. Un percorso collettivo che chiama in causa imprese, istituzioni, politica e cittadini per costruire un modello sempre più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio con la valorizzazione delle filiere. Su questi temi si concentra il nuovo evento del ciclo ’QN Distretti. Le sfide dei territori e dei distretti italiani’, che avrà come protagonista il distretto tessile pratese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

