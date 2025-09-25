Tessile pratese Sfida globale per tornare a crescere
Il distretto pratese, uno dei cuori pulsanti della manifattura italiana e modello di economia circolare ante litteram, guarda al futuro con una sfida che non è solo industriale, ma anche culturale, sociale e ambientale. Un percorso collettivo che chiama in causa imprese, istituzioni, politica e cittadini per costruire un modello sempre più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio con la valorizzazione delle filiere. Su questi temi si concentra il nuovo evento del ciclo ’QN Distretti. Le sfide dei territori e dei distretti italiani’, che avrà come protagonista il distretto tessile pratese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tessile pratese. Sfida globale per tornare a crescere; QN DISTRETTI TORNA A PRATO. UN NUOVO APPUNTAMENTO PER IMMAGINARE IL FUTURO DEL TESSILE ITALIANO; Sfida della ripartenza. Nel mezzo della crisi. L’innovazione nel dna forte dei valori storici.
"Arte ed ecosistemi. Una sfida da vincere" - Il distretto tessile pratese, le sue sfide per il futuro puntando su filiere ed innovazione nella declinazione contemporanea, si ... Scrive quotidiano.net
"Lavoro e investimenti. Solo così possiamo tornare leader globali" - "Il comparto tessile, come molti altri, sta attraversando una fase di profonde trasformazioni, dovute a sfide legate alle transizioni ... Come scrive quotidiano.net