Tessere il futuro insieme Un libro che parla di sostenibilità e educazione alla pace
Tessere il futuro insieme, Kirli Saunders, Freya Blackwood, Orecchio acerboIl libro si apre con un'anziana signora che, tenendolo per mano, conduce un bambino sul letto di un fiume alla ricerca dei germogli di giunchi, materiale prezioso che serve per fare i tappeti."Siamo qui per imparare" dice. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
#LettoriSelvaggi è una rubrica sui libri per i più piccoli curata da Elena Giacomin, libreria La casa sull'Albero