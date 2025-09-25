Terzo Simposio Agrigentino di Radioterapia in arrivo specialisti da tutta la penisola

Inizieranno domani pomeriggio a Villa Genuardi ad Agrigento, i lavori del terzo Simposio Agrigentino di Radioterapia, evento formativo, presieduto da Michele Bono, direttore dell'unità operativa di Radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che si avvale del patrocinio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: terzo - simposio

