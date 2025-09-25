Terzo figlio per la famosa cantante é nata una bambina | il nome spiazza tutti

Rihanna, regina delle hit e degli outfit impossibili, ha colto tutti di sorpresa annunciando il suo terzo parto. E non lo ha fatto in modo tradizionale: la cantante ha scelto di svelare la novità direttamente su Instagram con uno scatto che ha subito fatto il giro del mondo. Nella foto, compare radiosa con la sua neonata tra le braccia, sfoggiando un anello con la scritta “ Mamma ” e una tutina rosa in perfetto stile chic. Il dettaglio che ha sciolto il cuore dei fan? Un paio di minuscoli guantini rosa, legati con un fiocco, che hanno fatto impazzire la community sotto il post. Leggi anche: Gigi D’Alessio, l’annuncio in lacrime al concerto (VIDEO) Leggi anche: È nato Orazio Alejandro: il volto di Mediaset è diventata mamma per la prima volta La gioia di Rihanna e Asap Rocky. 🔗 Leggi su Tvzap.it

