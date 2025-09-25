Terrore in autostrada in fuga dalla polizia | inseguimento da film chi c’era a bordo

Inseguimento da brividi: l’autostrada diventa una pista. Un pomeriggio da dimenticare per chi percorreva l’autostrada mercoledì 24 settembre: il caos ha preso il sopravvento quando una vettura bianca, con tre giovani a bordo, è diventata la protagonista di un vero e proprio inseguimento ad alta tensione. Tutto è iniziato sotto gli occhi vigili degli investigatori, impegnati nel contrasto ai furti, che hanno subito notato movimenti sospetti a bordo di quell’auto. In un tratto già affollato, la situazione si è fatta esplosiva. Alta velocità e adrenalina: il momento clou. Pochi chilometri di tensione pura: appena gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo, la svolta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terrore in autostrada, in fuga dalla polizia: inseguimento da film, chi c’era a bordo

In questa notizia si parla di: terrore - autostrada

Camion sbanda, poi si ribalta: terrore in autostrada, traffico in tilt e code chilometriche

Auto in fiamme in autostrada, terrore in Italia: code chilometriche, traffico impazzito

Inferno in autostrada, scoppia incendio nella galleria ‘della morte’: terrore, fumo e automobilisti in fuga

Choc in autostrada, contromano e terrore tra gli automobilisti: chi c'era alla guida. “Dove stavo andando” - facebook.com Vai su Facebook

Fuga sull'autostrada A4 con tre auto rubate travolgendo un poliziotto, identificato il latitante: è caccia a un uomo romeno evaso dai domiciliari - È stato identificato e gli inquirenti stanno stringendo il cerchio per catturalo. ilgazzettino.it scrive

Usa, ecco come fa la polizia a bloccare un'auto rubata in fuga sull'autostrada - 96 a Livonia, in Michigan, si è concluso con un'auto rubata che ha perso l'asse posteriore dopo che gli agenti hanno utilizzato un dispositivo di ... Da video.corriere.it