Terrore in autostrada auto a folle velocità scappa dalla polizia | chi c’era a bordo

Caffeinamagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gran parte del pomeriggio di mercoledì 24 settembre si è consumato un inseguimento che ha tenuto con il fiato sospeso automobilisti e forze dell’ordine. Tutto è iniziato quando un’auto di colore bianco, con tre persone a bordo, è stata notata dagli investigatori impegnati nelle attività di contrasto ai reati predatori. La vettura, che già destava sospetti per la presenza a bordo di soggetti monitorati, è stata seguita lungo un tratto molto trafficato dell’autostrada, in condizioni di sicurezza già delicate. >> “No per favore, non dirmelo.”. E Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta: cosa è successo Il pedinamento è durato pochi chilometri, dal momento in cui il mezzo è stato intercettato fino alla decisione degli agenti di imporre l’alt per un controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terrore - autostrada

Camion sbanda, poi si ribalta: terrore in autostrada, traffico in tilt e code chilometriche

Auto in fiamme in autostrada, terrore in Italia: code chilometriche, traffico impazzito

Inferno in autostrada, scoppia incendio nella galleria ‘della morte’: terrore, fumo e automobilisti in fuga

Flessioni sull'auto in corsa in autostrada: il gesto folle mentre attraversa l'ex Ponte Morandi - Un gesto inusuale, ma ancora più assurdo perché avvenuto su un'auto in corsa in autostrada. Riporta leggo.it

Auto sulla folla dopo la lite al bar, un morto - Omicidio e tentato omicidio: l'inchiesta aperta dalla magistratura di Evreux, in Normandia, potrebbe condurre all'incriminazione per tali reati la persona arrestata (insieme ad altre due) nelle prime ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Terrore Autostrada Auto Folle