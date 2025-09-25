Terribile incidente sulla Palermo-Catania | quindici veicoli coinvolti e otto feriti dopo un maxi tamponamento

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto persone ferite di cui una in gravi condizioni e traffico in tilt lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Maxi incidente all’interno della galleria Cameccia 2, nel territorio di Trabia. Coinvolti quindici veicoli. La carreggiata in direzione Palermo è stata chiusa all’altezza del chilometro 22, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Solo nel pomeriggio, intorno alle 17.30 la circolazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

