Terreno abusivo Marcello FdI | Tutelare i cittadini di via Feleto che rischiano di perdere la propria casa

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Chiarire quali azioni si vogliono intraprendere per le famiglie colpite dalla vicenda di via Feleto a Rimini che, dopo aver pagato, abitato per tanti anni ed aver ancora in corso dei mutui, si vedono 'buttati in strada', certamente non per colpa loro ma per superficialità, inettitudine e scarsa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terreno - abusivo

Cerca Video su questo argomento: Terreno Abusivo Marcello Fdi