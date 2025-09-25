Terreno abusivo Marcello FdI | Tutelare i cittadini di via Feleto che rischiano di perdere la propria casa
"Chiarire quali azioni si vogliono intraprendere per le famiglie colpite dalla vicenda di via Feleto a Rimini che, dopo aver pagato, abitato per tanti anni ed aver ancora in corso dei mutui, si vedono 'buttati in strada', certamente non per colpa loro ma per superficialità, inettitudine e scarsa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: terreno - abusivo
Cumulo di sacchi abbandonati non lontano dalla nuova sede della Croce Rossa di Busto, su un terreno verosimilmente privato. Oltre allo scarico abusivo, tracce di incontri ricorrenti al riparo da sguardi indiscreti - facebook.com Vai su Facebook
Il campo da golf era abusivo: blitz della Forestale a Potenza Picena, sequestrati terreno e fabbricati. Una denuncia - X Vai su X