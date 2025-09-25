Terremoto scossa di magnitudo 6.2 scuote la terra | gente in strada

Un forte terremoto ha colpito il nord-ovest del Venezuela, provocando paura tra la popolazione e spingendo centinaia di persone a riversarsi in strada. Secondo l’ US Geological Survey, il sisma ha avuto una magnitudo di 6.2 con epicentro a Mene Grande, nella regione orientale del lago Maracaibo, cuore dell’industria petrolifera venezuelana. La profondità rilevata è di 7,8 chilometri. Le vibrazioni sono state percepite chiaramente nella capitale Caracas e in altre grandi città occidentali come Barquisimeto, San Cristobal, Merida e la stessa Maracaibo. Numerosi testimoni hanno raccontato di edifici che tremavano e di momenti di forte panico, con famiglie e lavoratori che hanno lasciato le proprie case e uffici per cercare riparo in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

