Terremoto in Venezuela scossa di magnitudo 6.2 nel nord-ovest del paese epicentro a 7,8 km di profondità allarme a Caracas - VIDEO

Il sisma ha generato preoccupazione in diverse città, tra cui la capitale Caracas e i centri urbani di Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida e Maracaibo. Sui social media e nelle chat di gruppi professionali, molti cittadini hanno raccontato di aver avvertito chiaramente la scossa Un terremoto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

