Terremoto in Venezuela scossa di magnitudo 6.2 nel nord-ovest del paese epicentro a 7,8 km di profondità allarme a Caracas - VIDEO
Il sisma ha generato preoccupazione in diverse città, tra cui la capitale Caracas e i centri urbani di Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida e Maracaibo. Sui social media e nelle chat di gruppi professionali, molti cittadini hanno raccontato di aver avvertito chiaramente la scossa Un terremoto.
Venezuela, terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese: la scossa sentita anche in Colombia
Terremoti, scossa di magnitudo 6.1 in Venezuela. Paura a Caracas - L’epicentro vicino a Mene Grande nella zona occidentale del Paese. Come scrive italiaoggi.it
Secondo lo United States Geological Survey (USGS), l' epicentro è stato localizzato a 24 km