Terremoto in Venezuela scossa di magnitudo 6.2 nel nord-ovest del paese epicentro a 7,8 km di profondità allarme a Caracas - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sisma ha generato preoccupazione in diverse città, tra cui la capitale Caracas e i centri urbani di Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida e Maracaibo. Sui social media e nelle chat di gruppi professionali, molti cittadini hanno raccontato di aver avvertito chiaramente la scossa Un terremoto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

terremoto in venezuela scossa di magnitudo 62 nel nord ovest del paese epicentro a 78 km di profondit224 allarme a caracas video

© Ilgiornaleditalia.it - Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 6.2 nel nord-ovest del paese, epicentro a 7,8 km di profondità, allarme a Caracas - VIDEO

In questa notizia si parla di: terremoto - venezuela

Venezuela, terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese: la scossa sentita anche in Colombia

terremoto venezuela scossa magnitudoTerremoti, scossa di magnitudo 6.1 in Venezuela. Paura a Caracas - L’epicentro vicino a Mene Grande nella zona occidentale del Paese. Come scrive italiaoggi.it

Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 6.3 in poche ore: avvertito anche in Colombia - Secondo lo United States Geological Survey (USGS), l’ epicentro è stato localizzato a 24 km ... Da tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Venezuela Scossa Magnitudo