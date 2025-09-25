Terremoto in Venezuela informazioni a rilento VIDEO
La zona di Mene Grande ha bassa sismicità ma si trova in un'area tettonicamente critica L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: terremoto - venezuela
Venezuela, terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese: la scossa sentita anche in Colombia
Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 6.2 nel nord-ovest del paese, epicentro a 7,8 km di profondità, allarme a Caracas - VIDEO
Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 6.3 in poche ore: avvertito anche in Colombia - X Vai su X
#terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 4km da #Catanzaro, Italia. 10 segnalazioni in un raggio di 19km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di magnitudo 6.2 scuote il nord-ovest del Venezuela - Il governo venezuelano non ha ancora fornito informazioni dettagliate sulle conseguenze ... Scrive msn.com
Scossa di terremoto di magnitudo 6.1 nel nord-ovest del Venezuela - Il sisma ha avuto l'epicentro nella comunità di Mene Grande, a oltre 600 chilometri dalla capitale Caracas ... Lo riporta msn.com