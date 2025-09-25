Terremoto in Venezuela informazioni a rilento VIDEO

Lidentita.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La zona di Mene Grande ha bassa sismicità ma si trova in un'area tettonicamente critica L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

terremoto in venezuela informazioni a rilento video

© Lidentita.it - Terremoto in Venezuela, informazioni a rilento VIDEO

In questa notizia si parla di: terremoto - venezuela

Venezuela, terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese: la scossa sentita anche in Colombia

Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 6.2 nel nord-ovest del paese, epicentro a 7,8 km di profondità, allarme a Caracas - VIDEO

terremoto venezuela informazioni rilentoScossa di magnitudo 6.2 scuote il nord-ovest del Venezuela - Il governo venezuelano non ha ancora fornito informazioni dettagliate sulle conseguenze ... Scrive msn.com

terremoto venezuela informazioni rilentoScossa di terremoto di magnitudo 6.1 nel nord-ovest del Venezuela - Il sisma ha avuto l'epicentro nella comunità di Mene Grande, a oltre 600 chilometri dalla capitale Caracas ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Venezuela Informazioni Rilento