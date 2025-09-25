I fenomeni sismici continuano a ricordare quanto il territorio italiano sia fragile e costantemente monitorato dagli esperti. Anche quando la magnitudo non è particolarmente elevata, le scosse avvertite dalla popolazione destano sempre preoccupazione e spingono ad alzare l’attenzione. In diverse aree, soprattutto lungo le zone di confine, eventi di questo tipo non sono rari. La percezione dei cittadini varia da luogo a luogo, con qualcuno che riferisce di aver sentito nettamente il movimento e altri che non si accorgono di nulla. Scossa al confine tra Italia e Slovenia. Nel pomeriggio di oggi una scossa di magnitudo 3 è stata rilevata dai sismografi dell’ Ingv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia: panico e gente in strada