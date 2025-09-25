Arezzo, 25 settembre 2025 – Sale la febbre per la 55ª Ruota d’Oro – 93º Gran Premio Festa del Perdono, in programma domenica 30 settembre. Mancano meno di sette giorni alla partenza di una gara internazionale di categoria 1.2, e il comitato organizzatore, guidato da Roberto Magini ed Ercole Mealli, è al lavoro per gli ultimi dettagli. L’evento vedrà al via 35 squadre, selezionate tra circa cinquanta richieste di partecipazione, a conferma della grande attrattiva della manifestazione. Tra gli iscritti figurano nomi di spicco: il campione italiano Alessandro Borgo (Bahrein Victorius Development Team), il campione austriaco Marco Schrettl (Team Tirol KTM Cycling), vincitore del titolo nazionale, della classica di San Vendemiano e terzo in Giro del Belvedere e Palio del Recioto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova. Tutto pronto per la gara ciclistica per eccellenza