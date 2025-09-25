Terranuova Traiana Tre punti di platino
Tre punti di platino per il Terranuova Traiana, che nel turno infrasettimanale del campionato di serie D ha vinto ieri 1-0 al Malservisi Matteini contro il Follonica Gavorrano, avversario di alto livello. Una vittoria che ci voleva dopo due battute d'arresto consecutive. La rete dei valdarnesi dopo soli sedici minuti di gara. Su cross dalla destra, Simonti al volo mette la palla in fondo al sacco. La reazione dei minerari almeno inizialmente è poca cosa, ma al 37' la squadra di casa va vicina al pareggio. Colpo di testa di Bianchi e la sfera sbatte sulla traversa. Un minuto dopo però il Terranuova Traiana va ad un passo dal raddoppio, con Marini che si presenta a tu per tu con Pacini ma non riesce a batterlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terranuova Traiana, per l’attacco c’è Ngom
Asd Terranuova Traiana, Alessandro Zhupa è un nuovo giocatore del Terranuova Traiana
Asd Terranuova Traiana, Jacopo Pagnini è un nuovo giocatore
