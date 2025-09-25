Terni Rsu Fiom espongono la bandiera della Palestina | Mobilitati per difendere l’ultimo barlume di umanità e dignità in questa nazione
Le Rsu Fiom di Arvedi-Acciai Speciali hanno esposto la bandiera della Palestina, presso la propria sede sindacale. Una decisione adottata seguendo le seguenti motivazioni: “Siamo consapevoli che tale atto è simbolico. Tuttavia come detto dal Segretario Generale della Fiom Nazionale Michele De. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
La Rsu Fiom di Ast per la pace: bandiera palestinese esposta a Terni - X Vai su X
Tanta gente sotto la Prefettura stasera a Terni alla manifestazione pro Palestina e per fermare il massacro a Gaza. La manifestazione è organizzata dalla Fiom Cgil-Umbria. Quattro ore di sciopero a fine turno dei metalmeccanici ternani. Ha aderito anche l'Arci - facebook.com Vai su Facebook
Arvedi-Ast, iniziativa Fiom: bandiera della Palestina alla finestra - Acciai Speciali Terni hanno esposto alla finestra della propria sala sindacale la bandiera della Palestina. Si legge su umbria24.it
Acciaieria di Terni (Ast), tensione a sit-in Fiom a Roma - Momenti di tensione davanti all'Ambasciata tedesca a Roma tra la polizia e le centinaia di operai dell'Acciaieria di Terni (Ast) giunti a Roma per manifestare contro il piano industriale della ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it