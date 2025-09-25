Terni rinasce il campetto dedicato agli ‘Angeli di Kospea’ | Mai arresi nonostante le difficoltà iniziali
Un pensiero speciale per gli amici scomparsi e l’ambizione di far rinascere un campetto particolarmente amato. I ragazzi del quartiere Cospea, dopo la morte di Alessandro Riccini, diedero vita ad una vera e propria maratona di solidarietà. Cene, eventi, raccolte fondi con l’ambizione di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
