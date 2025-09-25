Terni oltre mille famiglie beneficiarie della ‘Carta dedicata a te’ | Una misura di sostegno sociale Come fare per richiederla

Una carta prepagata dell’Inps, emessa da Poste Italiane, è in arrivo per oltre mille famiglie di Terni. I destinatari sono nuclei composti da almeno tre persone – di cui un minorenne – con un Isee inferiore a 15 mila euro e non percettori di altre misure di sostegno al reddito. La Carta dedicata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

