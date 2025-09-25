Terni Motor Sky Show | Viaggio tra adrenalina emozione e passione pura Special guest Ainett Stephens

Ternitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una quarta edizione che si preannuncia: “La più ambiziosa e spettacolare di sempre”. Domenica 28 settembre presso l’aviosuperficie Alvaro Leonardi appuntamento con il Motor Sky Show ossia ‘Un incontro dei motori del cielo e della terra’ organizzato da Motorstyle. Come spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - motor

Cerca Video su questo argomento: Terni Motor Sky Show