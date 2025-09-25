Terni Motor Sky Show | Viaggio tra adrenalina emozione e passione pura Special guest Ainett Stephens
Una quarta edizione che si preannuncia: “La più ambiziosa e spettacolare di sempre”. Domenica 28 settembre presso l’aviosuperficie Alvaro Leonardi appuntamento con il Motor Sky Show ossia ‘Un incontro dei motori del cielo e della terra’ organizzato da Motorstyle. Come spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - motor
Terni, incendio di due auto nella notte in piazza Enrico Fermi. Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore di una delle due #Terni #vigilidelfuoco - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: #danneggia #auto in via Botticelli. #Fermato e #denunciato https://umbriaon.it/terni-danneggia-auto-in-via-botticelli-fermato-e-denunciato/… #Umbria #poliziadiStato #GdF #movida #sicurezza - X Vai su X