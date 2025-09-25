Terni la Musical Academy lancia il progetto ‘Musica 2.0’ | Esperienza cultura e passione condivisa

La musica come: “Esperienza, cultura e passione condivisa”. Sono gli elementi che contraddistingueranno il progetto Musica 2.0, ossia il nuovo percorso dedicato alla formazione musicale e culturale degli allievi della Musical Academy. Domenica 28 settembre, a tal proposito, è previsto l’Open day. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

