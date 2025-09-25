Ternana vittorie in campo ma polemiche fuori Bandecchi | Liverani non sa gestire la squadra
Per le Fere dieci punti nelle ultime quattro partite, ma arriva l’inattesa e dura critica di Stefano Bandecchi al tecnico Fabio Liverani. Il sindaco di Terni e presidente della Provincia, durante una conferenza nella sede di quest’ultima sul tema-sanità, incluso il progetto stadio-clinica, ha alla fine commentato la prova dei rossoverdi con il Pontedera. "Partita di m. – ha detto Bandecchi – l’allenatore deve rivedere il gioco, mi ha fatto inc. come un animale e se non si facevano un autogol non vinceva. Non sa gestire la squadra". Poi: "Ai dirigenti della Ternana voglio dire che inizierei a pensare a Defendi (Marino, storico ex capitano rossoverde e attuale tecnico della Narnese, n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
