Teotino posa la lente d’ingrandimento sul centrocampo | Locatelli è un buon giocatore ma non è un top Koopmeiners non aggiunge mai nulla al gioco della Juventus

Teotino, giornalista, si è espresso così a proposito del centrocampo della Juventus nominando Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners. Un buon giocatore, ma non un fuoriclasse insostituibile. E un grande talento da recuperare. Il giornalista Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha analizzato il centrocampo della Juventus, soffermandosi in particolare su Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners, e lanciando un piccolo allarme sulla condizione atletica generale della squadra. “Locatelli buon giocatore, ma non un top”. Il giudizio su Locatelli è agrodolce. « Penso in generale che sia un buon giocatore, non è un giocatore top, è di prima categoria », ha spiegato Teotino, definendolo « non insostituibile ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

