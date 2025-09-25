Tentato furto a Salerno centro | ladro d' appartamento messo in manette
Tensione, questa mattina, a Salerno centro. Un uomo è stato beccato in un appartamento, poco distante dal Corso Vittorio Emanuele: vistosi scoperto, il presunto ladro ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente raggiunto dalla Polizia che lo ha messo in manette.La posizione del soggetto risulta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sparatoria nel centro storico di Salerno: tre arresti - Appena tre ore per identificare e mettere in stato di fermo i tre salernitani che ieri pomeriggio, poco dopo le 16, hanno ... Da ilmattino.it
Spari nel centro di Salerno: feriti due tunisini, tre fermi per tentato omicidio - È questo l’esito delle indagini lampo condotte dai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta poco dopo le 16 di ieri in via Dogana Vecchia, a ridosso di Largo Campo a Salerno ... Lo riporta infocilento.it