Tentano una truffa presentando falsi documenti in ufficio postale arrestati

Cataniatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato ha arrestato due catanesi, una donna di 42 anni e un uomo di 71, accusati di aver tentato di mettere a segno una truffa allo scopo di ottenere un finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti della questura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

