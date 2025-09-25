Tentano una truffa presentando falsi documenti in ufficio postale arrestati

La polizia di Stato ha arrestato due catanesi, una donna di 42 anni e un uomo di 71, accusati di aver tentato di mettere a segno una truffa allo scopo di ottenere un finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti della questura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it