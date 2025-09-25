Tenta di rapinare una macelleria e ferisce un poliziotto | 38enne arrestato

Ha fatto irruzione in una macelleria del centro di Paternò, armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna con l’obiettivo di arraffare l’incasso della giornata. L’uomo, un paternese di 38 anni, ha puntato il coltello contro il cassiere per farsi consegnare il denaro, ma, proprio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it