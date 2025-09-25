Tenta di rapinare una macelleria e ferisce un poliziotto | 38enne arrestato
Ha fatto irruzione in una macelleria del centro di Paternò, armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna con l’obiettivo di arraffare l’incasso della giornata. L’uomo, un paternese di 38 anni, ha puntato il coltello contro il cassiere per farsi consegnare il denaro, ma, proprio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: tenta - rapinare
Tenta di rapinare la compagna: arrestato 41enne
Caprino, tenta di rapinare una donna e finisce a terra: bloccato dai passanti
Firenze: aggredisce e tenta di rapinare turista in piazza Vittorio Veneto. Arrestato. La ragazza ricoverata con trauma cranico
Roma, tenta di rapinare 2 connazionali: arrestato per tentato omicidio e rapina A Roma un 37enne è stato fermato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio e rapina. Dopo aver aggredito due connazionali a Colli Albani colpendoli con pugni e bottiglie, è stat - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di rapinare la nonna e la aggredisce: arrestato il nipote 22enne - X Vai su X
Tenta una rapina in un a macelleria: bloccato da un ispettore di Polizia libero dal servizio - Ha fatto irruzione in una macelleria del centro di Paternò armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna con l’obiettivo di arraffare l’incasso della giornata. Secondo gazzettinonline.it
Tentata rapina in macelleria a Paternò: il ladro bloccato da un cliente-poliziotto alla cassa - Ha tentato una rapina in una macelleria di Paternò, in provincia di Catania. Riporta meridionews.it