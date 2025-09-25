Tensioni nei cieli Nato e Usa intercettano jet russi | casi in Alaska e Lettonia Mosca | Se li abbattete è guerra
Nuova giornata di tensione nei cieli occidentali, prima negli Usa, in Alaska, e poi in Europa, in Lettonia. Ed è sempre la stessa storia: aerei russi 'pizzicatì a volare troppo vicino, se non all’interno, dello spazio aereo alleato. Le coincidenze, se così vogliamo chiamarle, si moltiplicano sempre di più e all’interno della Nato ormai non ci sono più molti dubbi sul fatto che Mosca non agisca. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: tensioni - cieli
Ancora tensioni nei cieli scandinavi: rilevati droni anche sopra l'aeroporto di Aalborg - X Vai su X
UN AWACS DELLA NATO PATTUGLIA I CIELI POLACCHI IN UN CONTESTO DI CRESCENTI TENSIONI. - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni nei cieli, Nato e Usa intercettano jet russi - 3 radar, in volo due Gripen ungheresi schierati in Lituania L'ambasciatore russo a Parigi ha avvertito: 'Se un nostro aereo dov ... ansa.it scrive
Cosa sappiamo sugli aerei russi intercettati vicino all’Alaska e sul Baltico: Usa e Nato inviano jet - 16 Usa si sono levati in volo per intercettare aerei russi rilevati nei pressi dell'Alaska mentre ... Lo riporta fanpage.it