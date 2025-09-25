Nuova giornata di tensione nei cieli occidentali, prima negli Usa, in Alaska, e poi in Europa, in Lettonia. Ed è sempre la stessa storia: aerei russi 'pizzicatì a volare troppo vicino, se non all’interno, dello spazio aereo alleato. Le coincidenze, se così vogliamo chiamarle, si moltiplicano sempre di più e all’interno della Nato ormai non ci sono più molti dubbi sul fatto che Mosca non agisca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tensioni nei cieli, Nato e Usa intercettano jet russi: casi in Alaska e Lettonia. Mosca: "Se li abbattete è guerra"