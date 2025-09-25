Tensioni fra Venezuela e Usa Donald Trump alza la posta della taglia sul presidente Nicolas Maduro a 50 milioni di dollari
Quando il Dipartimento di Stato americano annuncia l'aumento della taglia su Nicolás Maduro a 50 milioni di dollari, siamo ben oltre la propaganda
Rassegna stampa Sud America | 11 settembre 2025: Bolsonaro, Milei, blackout a Cuba e tensioni in Venezuela
Maduro scrive a Trump per allentare le tensioni con gli Usa - Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, ha proposto di avviare colloqui diretti con il presidente americano, Donald Trump, in un nuovo tentativo di allentare le tensioni tra i due govern ... ansa.it scrive
