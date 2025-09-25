Tennis Sinner dopo la vittoria su Cilic | Lavoro per migliorare il servizio

Jannik Sinner ha parlato nel post-partita dell’esordio vincente all’ATP 500 di Pechino contro Marin Cilic. Le sue parole. Esordio vincente per Jannik Sinner, che vince col punteggio di 6-2, 6-3 contro Marin Cilic. Il croato, nonostante l’età avanzata, è sempre un’osso duro da sconfiggere, come rivelato dallo stesso altoatesino dopo la sfida. Nonostante il netto successo, l’italiano n°2 del mondo non si accontenta, cercando sempre di migliorare e allenarsi costantemente per tentare di essere sempre al top della forma, della qualità e dell’allenamento, con l’obiettivo di tornare n° 1 al mondo. Sinner dopo la vittoria su Cilic: “Buona prestazione, con Cilic sempre difficile”. 🔗 Leggi su Sportface.it

