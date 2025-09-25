Tenete in casa almeno 70 euro in contanti Guerra l’annuncio choc dall’Europa

Negli ultimi mesi l’Europa ha vissuto settimane di forte tensione, con continui allarmi legati alla sicurezza e alla stabilità del continente. Alcuni Paesi, in particolare quelli che si trovano lungo i confini più esposti, hanno più volte segnalato la necessità di tenere alta la guardia di fronte a possibili minacce ibride. Non si tratta solo di conflitti armati, ma anche di attacchi informatici, sabotaggi a infrastrutture strategiche e operazioni occulte che rischiano di destabilizzare la vita quotidiana dei cittadini. Una sensazione di vulnerabilità che si è diffusa ben oltre le capitali istituzionali e che spinge governi e istituzioni a ragionare su scenari finora considerati remoti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

