Tenere in casa almeno 70 euro in contanti a persona L’allarme della Bce per ipotesi guerra o blackout
Negli ultimi mesi l’Europa ha vissuto settimane di forte tensione, con continui allarmi legati alla sicurezza e alla stabilità del continente. Alcuni Paesi, in particolare quelli che si trovano lungo i confini più esposti, hanno più volte segnalato la necessità di tenere alta la guardia di fronte a possibili minacce ibride. Non si tratta solo di conflitti armati, ma anche di attacchi informatici, sabotaggi a infrastrutture strategiche e operazioni occulte che rischiano di destabilizzare la vita quotidiana dei cittadini. Una sensazione di vulnerabilità che si è diffusa ben oltre le capitali istituzionali e che spinge governi e istituzioni a ragionare su scenari finora considerati remoti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: tenere - casa
Cryo beauty a casa: gli strumenti viso da tenere in frigo
Mariana D’Amico (Casa a Prima Vista): “A Milano anche in periferia c’è il lusso. Quarto Oggiaro? Da tenere d’occhio”
Tutti pazzi per queste piante acquatiche da tenere in casa: facilissime da curare
Vuoi tenere la casa in ordine? Liberati del "disordine ambizoso" (e di quel tapis roulant che non userai mai) dlvr.it/TNG34B - X Vai su X
“Tenete soldi contanti in casa.” L’annuncio delle due banche europee è da brividi. Ecco quanto tenere e perché (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook
Guerra, crisi e blackout: la Bce lancia l'allarme. «Tenere in casa almeno 70 euro in contanti a persona». Le regole per sopravvivere 72 ore - Sempre più spesso si sente parlare di cyberattacchi, sabotaggi di strutture strategiche, guerre o disastri naturali legati ai cambiamenti climatici. Come scrive leggo.it
"Tenete contanti in casa, almeno 70 euro a persona": la raccomandazione della Bce in caso di crisi - Emergenze recenti come il blackout in Spagna e Portogallo mostrano come la valuta fisica garantisca resilienza sistemica anche quando le infrastrutture digitali falliscono. Riporta europa.today.it