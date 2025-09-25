Tenere in casa almeno 70 euro in contanti a persona L’allarme della Bce per ipotesi guerra o blackout

Caffeinamagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi l’Europa ha vissuto settimane di forte tensione, con continui allarmi legati alla sicurezza e alla stabilità del continente. Alcuni Paesi, in particolare quelli che si trovano lungo i confini più esposti, hanno più volte segnalato la necessità di tenere alta la guardia di fronte a possibili minacce ibride. Non si tratta solo di conflitti armati, ma anche di attacchi informatici, sabotaggi a infrastrutture strategiche e operazioni occulte che rischiano di destabilizzare la vita quotidiana dei cittadini. Una sensazione di vulnerabilità che si è diffusa ben oltre le capitali istituzionali e che spinge governi e istituzioni a ragionare su scenari finora considerati remoti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenere - casa

Cryo beauty a casa: gli strumenti viso da tenere in frigo

Mariana D’Amico (Casa a Prima Vista): “A Milano anche in periferia c’è il lusso. Quarto Oggiaro? Da tenere d’occhio”

Tutti pazzi per queste piante acquatiche da tenere in casa: facilissime da curare

tenere casa almeno 70Guerra, crisi e blackout: la Bce lancia l'allarme. «Tenere in casa almeno 70 euro in contanti a persona». Le regole per sopravvivere 72 ore - Sempre più spesso si sente parlare di cyberattacchi, sabotaggi di strutture strategiche, guerre o disastri naturali legati ai cambiamenti climatici. Come scrive leggo.it

tenere casa almeno 70"Tenete contanti in casa, almeno 70 euro a persona": la raccomandazione della Bce in caso di crisi - Emergenze recenti come il blackout in Spagna e Portogallo mostrano come la valuta fisica garantisca resilienza sistemica anche quando le infrastrutture digitali falliscono. Riporta europa.today.it

Cerca Video su questo argomento: Tenere Casa Almeno 70