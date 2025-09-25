Temptation Island Rosario Guglielmi fuori da Uomini e Donne | Alessia Pascarella si schiera dalla parte di Lucia Ilardo

L'ex volto di Temptation Island, Alessia Pascarella, interviene sui social e commenta il confronto tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi a Uomini e Donne: "Lei ha fatto bene a dire tutto". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Rosario Guglielmi fuori da Uomini e Donne: Alessia Pascarella si schiera dalla parte di Lucia Ilardo

