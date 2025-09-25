Temptation Island gender reveal in diretta e insieme ma Sonia B e Simone si sono lasciati
Nell’ultima puntata speciale di Temptation Island, andata in onda il 22 settembre, i protagonisti sono tornati davanti a Filippo Bisciglia per raccontare cosa è accaduto dopo la fine del programma. Grande attesa per la coppia formata da Sonia Barrile e Simone Margagliotti, che solo poche settimane fa aveva annunciato a sorpresa una gravidanza. Se inizialmente i due sembravano pronti a ricominciare, lasciandosi alle spalle tradimenti e incomprensioni, le nuove rivelazioni hanno cambiato tutto. «Non mi ha mai rispettata», ha detto Sonia, chiarendo che la storia d’amore è finita per sempre. Le parole di Simone. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista
Fecero discutere e non poco nella penultima edizione di Temptation Island, Antonio e Titti si sono lasciati definitivamente. L'ex fidanzato ha però ritrovato l'amore, l'annuncio sui social - facebook.com Vai su Facebook
Direttamente da #TemptationIsland il faccia a faccia tra Sarah, Valerio e Ary e Rosario e Lucia! Avete visto cosa è successo? Cliccate subito QUI #UominieDonne - X Vai su X
Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal di Sonia Barriale: ecco perché - Gli spettatori di Temptation Island hanno notato una stranezza durante il gender reveal di Sonia Barriale. Come scrive comingsoon.it
Temptation Island, gender reveal in diretta e insieme ma Sonia B e Simone si sono lasciati - A Temptation Island Sonia Barrile e Simone Margagliotti annunciano la rottura. Riporta gravidanzaonline.it