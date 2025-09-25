Temptation Island gender reveal in diretta e insieme ma Sonia B e Simone si sono lasciati

Nell’ultima puntata speciale di Temptation Island, andata in onda il 22 settembre, i protagonisti sono tornati davanti a Filippo Bisciglia per raccontare cosa è accaduto dopo la fine del programma. Grande attesa per la coppia formata da Sonia Barrile e Simone Margagliotti, che solo poche settimane fa aveva annunciato a sorpresa una gravidanza. Se inizialmente i due sembravano pronti a ricominciare, lasciandosi alle spalle tradimenti e incomprensioni, le nuove rivelazioni hanno cambiato tutto. «Non mi ha mai rispettata», ha detto Sonia, chiarendo che la storia d’amore è finita per sempre. Le parole di Simone. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

