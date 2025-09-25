Tempesta su Sgarbi la figlia chiede l’amministratore di sostegno | Non è più in grado di badare a se stesso Lui si oppone

Roma, 25 settembre 2025 – Vittorio Sgarbi non sarebbe più in grado di badare a se stesso. Lo sostiene la figlia Evelina, che ha presentato richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura. “Non è può più curare i propri interessi”. L’istanza, depositata dal legale della donna Lorenzo Iacobbi, è stata notificata ai familiari del critico ferrarese: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma Sgarbi, la compagna Sabrina Colle. Lo stesso Sgarbi ha confermato al notizia. L’ amministratore di sostegno è una figura introdotta dalla legge n. 6 del 2004, pensata per assistere chi ha una ridotta capacità di autonomia, anche se non totalmente compromessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

