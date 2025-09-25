Tempesta su Sgarbi la figlia chiede l’amministratore di sostegno | Non è più in grado di badare a se stesso Lui si oppone

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 settembre 2025 –  Vittorio Sgarbi non sarebbe più in grado di badare a se stesso. Lo sostiene la figlia Evelina, che ha presentato richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura. “Non è può più curare i propri interessi”. L’istanza, depositata dal legale della donna Lorenzo Iacobbi, è stata notificata ai familiari del critico ferrarese: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma Sgarbi, la compagna Sabrina Colle. Lo stesso Sgarbi ha confermato al notizia.  L’ amministratore di sostegno è una figura introdotta dalla legge n. 6 del 2004, pensata per assistere chi ha una ridotta capacità di autonomia, anche se non totalmente compromessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tempesta su sgarbi la figlia chiede l8217amministratore di sostegno non 232 pi249 in grado di badare a se stesso lui si oppone

© Quotidiano.net - Tempesta su Sgarbi, la figlia chiede l’amministratore di sostegno: “Non è più in grado di badare a se stesso”. Lui si oppone

In questa notizia si parla di: tempesta - sgarbi

tempesta sgarbi figlia chiedeTempesta su Sgarbi, la figlia chiede l’amministratore di sostegno: “Non è più in grado di badare a se stesso”. Lui si oppone - Al Comune di Arpino intanto, dove Sgarbi è sindaco, l’opposizione chiede l’impedimento permanente: “Non si vede da un anno” ... Da quotidiano.net

tempesta sgarbi figlia chiedeVittorio Sgarbi in lite con la figlia Evelina, lei chiede il sostegno e lui si oppone: «Io incapace? No, vuole di più». La questione del patrimonio - Sono le parole di Vittorio Sgarbi, che si oppone alla richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Tempesta Sgarbi Figlia Chiede