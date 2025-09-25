Temperature sotto le medie stagionali piogge sparse con poco sole

Persistono ancora per qualche giorno condizioni di tempo variabile sulla nostra regione per una goccia fredda stazionaria tra Francia e Alpi occidentali, in un contesto di temperature che scenderanno al di sotto delle medie stagionali. Le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 25 settembre 2025 Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con locali banchi di nebbia in pianura al mattino. Nel pomeriggio annuvolamenti sui rilievi con qualche rovescio sparso che localmente potrà sconfinare in pianura tra tardo pomeriggio e sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Temperature sotto le medie stagionali, piogge sparse con poco sole

In questa notizia si parla di: temperature - sotto

Caldo africano sotto attacco: ecco temporali, grandinate e calo temperature

Meteo, estate in pausa: temperature sotto di 10 gradi, quanto durerà

Nevica a luglio a Livigno e al Passo dello Stelvio: temperature sotto lo zero e accumuli fino a 10 centimetri

L'ammasso di cumulonembi che poco fa si vedeva guardando verso nord-est era un enorme temporale sul ferrarese orientale che ha prodotto nubifragi e forti grandinate. Temperature scese di colpo sotto i 10 gradi. Immagini che ci arrivano da Bondeno (Fe) S - facebook.com Vai su Facebook

Temperature sotto le medie stagionali, piogge sparse con poco sole; Novara, una settimana all’insegna dell’instabilità: piogge frequenti e temperature sotto la media; Meteo Temperature - Fresco e sotto media ma è atteso un lieve aumento. Ecco come inizierà agosto. Mappe.

Novara, una settimana all’insegna dell’instabilità: piogge frequenti e temperature sotto la media - La nuova settimana si apre per Novara e il suo territorio con un quadro meteorologico tipicamente autunnale. lavocedinovara.com scrive

Lunedì con la pioggia - Le temperature tornano scendere con valori, in particolare nella giornata di ... Da giornaledibarga.it