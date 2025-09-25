Tel Aviv auto esplode in pieno centro | ferito un uomo si indaga sulle cause

Secondo quanto riportano i media locali, sembra che l'esplosione abbia ferito una sola persona. Si tratta di un uomo di 46 anni che è stato trovato dai paramedici in stato di coscienza e con lievi ferite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tel Aviv, auto esplode in pieno centro: ferito un uomo, si indaga sulle cause

In questa notizia si parla di: aviv - auto

Media: auto esplode a Tel Aviv, diversi feriti | Netanyahu: "Non ci sarà nessuno Stato in Terra d'Israele"

Auto esplode a Tel Aviv, un ferito | Netanyahu: "Non ci sarà nessuno Stato in Terra d'Israele"

Media: «Auto esplode a Tel Aviv, diversi feriti. Non sono chiare le cause»

Israele - Gaza, le news sulla guerra. Media: auto esplode a Tel Aviv, feriti - X Vai su X

Il 53enne triestino morto nella notte in un incidente sull'autostrada Torino-Milano era un autista del terminale Siot: l'uomo aveva lasciato la sua auto ed è stato travolto da un altro veicolo - facebook.com Vai su Facebook

Israele, auto esplode a Tel Aviv: diversi feriti. «Cause da chiarire». Oltre 30 morti a Gaza dall'alba - Dall'alba, almeno 30 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi militari israeliani nella zona centrale e meridionale di Gaza. Secondo ilmattino.it

Auto esplode a Tel Aviv, diversi feriti - La causa dell'esplosione non è stata immediatamente chiara e la tv non ha fornito ulteriori dettagli. Segnala ansa.it