teatro san carlo la procura di napoli indaga per peculato

Tempo di lettura: < 1 minuto Ipotizza il reato di peculato la Procura nell’inchiesta sul teatro San Carlo di Napoli. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando sull’istituzione, durante la pandemia, di dirigenti non previsti dallo statuto del Massimo napoletano. Sulla gestione delle risorse del teatro c’è da tempo (2022) un’indagine della Corte dei conti (pubblico ministero Davide Vitale). Il fascicolo penale era stato affidato al sostituto procuratore Fabrizio Vanorio che però, nel frattempo, si è trasferito in Cassazione e si è in attesa che il procedimento, inquadrato nella sezione reati contro la pubblica amministrazione coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppina Loreto, venga assegnato a un altro magistrato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
