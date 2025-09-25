Teatro San Carlo la Procura di Napoli indaga per peculato

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Ipotizza il reato di peculato la Procura nell’inchiesta sul teatro San Carlo di Napoli. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando sull’istituzione, durante la pandemia, di dirigenti non previsti dallo statuto del Massimo napoletano. Sulla gestione delle risorse del teatro c’è da tempo (2022) un’indagine della Corte dei conti (pubblico ministero Davide Vitale). Il fascicolo penale era stato affidato al sostituto procuratore Fabrizio Vanorio che però, nel frattempo, si è trasferito in Cassazione e si è in attesa che il procedimento, inquadrato nella sezione reati contro la pubblica amministrazione coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppina Loreto, venga assegnato a un altro magistrato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

teatro san carlo la procura di napoli indaga per peculato

© Anteprima24.it - Teatro San Carlo, la Procura di Napoli indaga per peculato

In questa notizia si parla di: teatro - carlo

Maresca: “Gestione opaca del teatro San Carlo, chiediamo chiarezza”

Avellino, il jazz torna protagonista con Sound Park: tre serate sotto le stelle nel Parco del Teatro "Carlo Gesualdo"

Teatro San Carlo, Maresca: “Numerose criticità nella gestione, si faccia chiarezza”

teatro san carlo procuraTeatro San Carlo, la Procura di Napoli indaga per peculato - Ipotizza il reato di peculato la Procura nell'inchiesta sul teatro San Carlo di Napoli. Lo riporta ansa.it

teatro san carlo procuraTeatro San Carlo, la Procura indaga per peculato: incarichi e nomine nel mirino dei pm - Martedì round davanti al giudice civile per la nomina di Macciardi ... napoli.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Teatro San Carlo Procura