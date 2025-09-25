Tempo di lettura: 2 minuti Ipotizza il reato di peculato la Procura di Napoli nell’inchiesta sulla gestione del t eatro San Carlo, da qualche mese al centro di una querelle politica e anche giudiziaria che sta andando avanti a colpi di ricorsi. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando da alcuni mesi sull’istituzione, durante la pandemia, di alcune figure dirigenziali non previste dallo statuto del Massimo napoletano. Non si tratta dell’unica indagine in piedi relativamente al teatro fondato nel 1737 – fra i più antichi teatri d’opera del mondo ad essere tuttora attivi – sul quale già da qualche anno si sono posati gli occhi della Corte dei Conti, con il pubblico ministero Davide Vitale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Teatro San Carlo, la Procura di Napoli indaga per peculato