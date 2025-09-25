Teatro San Carlo la Procura di Napoli indaga per peculato
Tempo di lettura: 2 minuti Ipotizza il reato di peculato la Procura di Napoli nell’inchiesta sulla gestione del t eatro San Carlo, da qualche mese al centro di una querelle politica e anche giudiziaria che sta andando avanti a colpi di ricorsi. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando da alcuni mesi sull’istituzione, durante la pandemia, di alcune figure dirigenziali non previste dallo statuto del Massimo napoletano. Non si tratta dell’unica indagine in piedi relativamente al teatro fondato nel 1737 – fra i più antichi teatri d’opera del mondo ad essere tuttora attivi – sul quale già da qualche anno si sono posati gli occhi della Corte dei Conti, con il pubblico ministero Davide Vitale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: teatro - carlo
Maresca: “Gestione opaca del teatro San Carlo, chiediamo chiarezza”
Avellino, il jazz torna protagonista con Sound Park: tre serate sotto le stelle nel Parco del Teatro "Carlo Gesualdo"
Teatro San Carlo, Maresca: “Numerose criticità nella gestione, si faccia chiarezza”
Teatro Carlo Felice, buco di bilancio di 2 milioni di euro https://liguria.bizjournal.it/2025/09/25/teatro-carlo-felice-genova-buco-bilancio/… - X Vai su X
È emerso un disavanzo di due milioni di euro nel bilancio del Teatro Carlo Felice, eredità della precedente gestione. I sindacati confermano lo stato di agitazione - facebook.com Vai su Facebook
Teatro San Carlo, la Procura di Napoli indaga per peculato - Nel mirino l’istituzione di dirigenti non previsti dallo statuto del teatro San Carlo. Da 2anews.it
Teatro San Carlo, la Procura indaga per peculato: incarichi e nomine nel mirino dei pm - Martedì round davanti al giudice civile per la nomina di Macciardi ... Lo riporta napoli.repubblica.it