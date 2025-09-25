In meno di 24 ore la nomina di Beatrice Venezi a Direttrice Musicale della Fenice spacca il teatro. L’orchestra ha inviato una lettera formale al Sovrintendente ( scarica ) chiedendo la revoca immediata: il rapporto di fiducia è “irrimediabilmente compromesso”, la decisione presa in “palese contrasto” con le promesse fatte pubblicamente e con quanto riferito ai sindacati. Una scelta calata dall’alto Gli orchestrali denunciano di aver appreso la notizia solo dalla stampa. Il Sovrintendente aveva garantito che ogni scelta sarebbe stata sottoposta a un giudizio “sul merito e non politico”, ma la consultazione non c’è mai stata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente