Teatro la Fenice dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella | Revocatela Sfiduciato il sovrintendente
In meno di 24 ore la nomina di Beatrice Venezi a Direttrice Musicale della Fenice spacca il teatro. L’orchestra ha inviato una lettera formale al Sovrintendente ( scarica ) chiedendo la revoca immediata: il rapporto di fiducia è “irrimediabilmente compromesso”, la decisione presa in “palese contrasto” con le promesse fatte pubblicamente e con quanto riferito ai sindacati. Una scelta calata dall’alto Gli orchestrali denunciano di aver appreso la notizia solo dalla stampa. Il Sovrintendente aveva garantito che ogni scelta sarebbe stata sottoposta a un giudizio “sul merito e non politico”, ma la consultazione non c’è mai stata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: teatro - fenice
Il teatro La Nuova Fenice ora ha il suo "Ridotto"
Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento
Mi sono imbattuto nel post in cui il Teatro La Fenice di Venezia annuncia la nomina di Beatrice Venezi come nuovo direttore musicale della prestigiosissima istituzione. Sotto però, invece delle consuete congratulazioni, non c’è una sola reazione positiva, bens Vai su Facebook
La Fondazione Teatro La Fenice è lieta di annunciare la nomina del Maestro @BeatriceVenezi come nuovo Direttore Musicale. Benvenuta, Maestro! - X Vai su X
Beatrice Venezi, la prima donna della Fenice: alla 35enne la guida musicale del Gran Teatro - Venezi approda a Venezia e lo fa dalla porta principale, come direttore musicale del teatro La Fenice. Secondo ilgazzettino.it
Teatro La Fenice, ufficiale la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale: Brugnaro festeggia, opposizioni attaccano - La nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale della Fenice di Venezia scatena lo scontro politico tra maggioranza e opposizione ... Come scrive ilfattoquotidiano.it