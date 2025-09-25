Teatro Goldoni sabato 27 settembre il concerto della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Si terrà sabato 27 settembre, alle 21 al Teatro Goldoni di Livorno, il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inizialmente previsto per il 30 agosto nell’ambito del Mascagni Festival e rinviato per avverse condizioni meteo.Ricco e vario il programma scelto per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - goldoni
Livorno, riconoscimento nazionale per l’orchestra del teatro Goldoni
Da Boccaccio a Goldoni: il teatro e i classici nei borghi dell’Alta Val Seriana
Teatro Goldoni, mini abbonamenti a prezzo agevolato per i residenti nella Città metropolitana
Teatro Goldoni Bagnoli - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatro Goldoni di Corinaldo va in scena l’innovazione tecnologica. A 20 anni dalla riapertura ottenuto un finanziamento regionale dedicato ai teatri storici delle Marche https://marcheinfinite.com/2025/09/12/al-teatro-goldoni-di-corinaldo-va-in-scena-linnova - X Vai su X
'Dieci modi per morire felici' al Goldoni - “Dieci modi per morire felici” è lo spettacolo a firma di Emanuele Aldrovandi che sabato 27 settembre, al Teatro Goldoni di Fi ... Lo riporta nove.firenze.it
Torna la Festa di San Michele dedicata al teatro - Arte, musica, mercatini, enogastronomia a Bagnacavallo dal 26 al 29 settembre ... Come scrive msn.com