' Teatro che passione' a Savignano al via un nuovo corso per under 15

Martedì 30 settembre dalle 17 la Biblioteca Comunale di Savignano sul Rubicone ospiterà una lezione di prova ad accesso gratuito per i corsi di teatro ragazzi dai 7 ai 15 anni. L’iniziativa precede l’avvio dei corsi che si terranno nei locali della Biblioteca Comunale, in corso Vendemini 51, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

