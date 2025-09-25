Teatro Carlo Felice la denuncia | Buco da 2 milioni di euro sindacati sul piede di guerra

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Carlo Felice di Genova graverebbe un buco di bilancio di due milioni di euro ereditato dalla precedente gestione. A dirlo, la sindaca Silvia Salis durante l'incontro di mercoledì con le organizzazioni sindacali del teatro. A diffondere la notizia, non senza preoccupazione, i sindacati Slc. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

