Il sipario si apre non solo su un palcoscenico, ma su un territorio intero. Una platea diffusa, fatta di piazze, colline e comunità che scelgono di ritrovarsi attorno alla magia del teatro. Nasce così TeatrInsieme Valdichiana Card, un progetto che trasforma lo spettacolo in esperienza condivisa, attraversando confini e unendo storie, generazioni e visioni sotto un’unica luce di scena. La cultura prende forma quando diventa esperienza condivisa, quando attraversa i confini dei singoli luoghi per diventare patrimonio comune. È da questa visione che nasce la TeatrInsieme Valdichiana Card, progetto ideato nell’ambito di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura e organizzato dalla Fondazione Orizzonti d’Arte della Città di Chiusi, con l’obiettivo di rendere il teatro uno strumento vivo di comunità e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - TeatrInsieme Valdichiana Card. Palcoscenico tra piazze e colline. Lo spettacolo diventa esperienza